Perşembe günü resmen tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı şimdiden sızdırıldı. Geçmişte birçok akıllı telefon daha piyasaya sürülmeden hakkında isabetli yorumlar yapan Roland Quandt, Samsung Galaxy Note 9 için de saatler önce iki tweet attı. Yeni akıllı telefonun İngiltere fiyatını paylaşan Quandt'ın tahminleri doğruysa, Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ülkemizde el yakacak.

128 GB'lık Galaxy Note 9'un piyasaya 899 sterlin yani 6.100 TL fiyat etiketiyle sürüleceğini açıklayan Quandt, 512 GB'lık Galaxy Note 9'un ise 1.099 sterlin yani 7.500 TL barajında olacağını belirtti. Tabii fiyatın Türk lirası karşılığında, ülkemizde eklenecek vergilerin payı bulunmuyor. Vergilerle birlikte fiyatın hangi seviyelere yükseleceği kısa zaman sonra ortaya çıkacak.

Samsung Galaxy Note 9'un 24 Ağustos'ta satışa sunulması bekleniyor. Ülkemize de aynı tarihlerde geleceği öngörülüyor.

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