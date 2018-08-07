Lansmanı önümüzdeki perşembe günü New York'ta gerçekleşecek olan ve büyük ilgiyle beklenen Samsung Galaxy Note 9 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Wan997 adlı bir Reddit kullanıcısı, bir Samsung çalışanından elde ettiğini söylediği bilgileri internette yayınladı!

Söz konusu kullanıcı, daha duyurulmadan önce Samsung Galaxy S9 ve S9+ hakkında doğru çıkan iddialarda bulunmuştu. Bu defa Samsung Galaxy Note 9 hakkında bilgi veren Wan997, telefonu ön sipariş veren kullanıcıların AKG marka kablosuz kulaklık (299 dolar değerinde) ya da Fortnite oyun paketini ücretsiz alabileceğini belirtti. Her ikisini de isteyenler için ise 99 dolar ekstra ödeme seçeneği sunulacağının da altını çizdi. Reddit kullanıcısının öne sürdüğü diğer detaylar şöyle:

- Samsung farklı renk seçeneklerine sahip S-Pen'leri satışa sunacak

- S-Pen, yalnızca 40 saniyelik şarjla 30 dakika çalışacak

- S-Pen'in üzerindeki buton deklanşör görevi görecek ve bu düğmeye çift basılması durumunda, kamera modlarını değiştirecek

- Galaxy Note 9, Note 8'in kılıflarına sığabilecek

Hakkındaki resmi bilgiler perşembe günü açıklanacak olan Samsung Galaxy Note 9, Reddit kullanıcısının duyurduğu kampanyalar ve özelliklere sahip olacak mı, kısa zaman içinde ortaya çıkacak.

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