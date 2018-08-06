TSMC AMD, Apple, Nvidia ve Qualcomm işlemci virüs üretim
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TSMC'de üretim durdu! Pek çok büyük şirket etkilenecek

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, bir virüs saldırısı yüzünden çoğu fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kaldı. Saldırı, pek çok firmanın yeni ürünlerini piyasaya çıkarmaya hazırlandığı bir zamanda gerçekleşti. Şirket AMD, Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi firmalar için üretim yapıyor

06.08.2018 - 13:09 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, dün gece sistemlerine giren bir virüs nedeniyle çok sayıda fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kaldı. AMD, Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketleri için üretim yapan TSMC, daha önce de çeşitli siber saldırılara maruz kalmıştı ancak hiçbiri üretimi durduracak kadar ciddi değildi.

Konu ile ilgili Bloomberg’e açıklamalarda bulunan şirket, virüsün çok sayıda üretim aletini etkilediğini ancak etkilenme seviyesinin fabrikadan farikaya değiştiğini söyledi. Birkaçı hala üretimine devam etse de ciddi sayıda üretim tesisi bir süre için çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Ayrıca saldırının bir hacker tarafından yapılmadığı ifade edildi.

Şirketin mali işler müdürü Lora Ho, TSMC’nin daha önce de virüs saldırılarına uğradığını ancak bunun üretim hatlarını etkileyen ilk saldırı olduğunu belirtti. Durdurulan üretimin Apple’ın işlemcilerini etkileyip etkilemediği bilinmiyor. Ayrıca yaşanan saldırının sebep olduğu maddi kayıptan da bahsedilmedi.

Üretimdeki bu yavaşlama sektör açısından çok kritik bir zamanda gerçekleşti. Pek çok teknoloji firması bu yaz piyasaya sürmek için yeni nesil ürünleri üzerinde çalışıyor. Şirket, Mayıs ayında Apple için A12 üretimine başlamıştı. A12 işlemciler bu yıl piyasaya çıkacak iPhone modellerinde kullanılacak.

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