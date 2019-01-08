Apple’ın ardından Samsung da telefon pazarındaki yavaşlama ve ekonomik koşullar nedeniyle beklentilerini düşürdü. Samsung Electronics, 2018 yılı dördüncü çeyrekte faaliyet kârının yüzde 29 düştüğünü öngördü. Çin ekonomisindeki yavaşlamanın çip ve cep telefonu talebini zayıflatmasının etkisiyle şirketin faaliyet kârı iki yıldır ilk kez düşüş gösterdi.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre ekim-aralık dönemi faaliyet kârının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 29 düşüşle 10.8 trilyon won (9.6 milyar dolar) seviyesinde olduğu tahmin edildi. 2017 yılının dördüncü çeyreğinde Samsung, 15.2 trilyon won (13.5 milyar dolar) faaliyet kârı elde etmişti. Analistler 2018’in son çeyreğinde Samsung’un 13.2 trilyon won faaliyet kârı elde edeceğini bekliyorlardı.

HİSSELERİ DE DÜŞÜŞTE

2018 Ekim-Aralık dönemi için kesin sonuçları bu ayın ikinci yarısında açıklayacak olan Samsung, geçen yılın dördüncü çeyreğinde cirosunun yüzde 11 azalışla 59 trilyon won (52.5 milyar dolar) seviyesine gerilediği tahmininde bulundu.

Şirket geçen yıl Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy Note 9 modellerinin yanı sıra yılın son aylarında Samsung Galaxy A9 modeli ile akıllı telefon pazarında boy göstermişti.

2018'de piyasa değerinin yaklaşık dörtte birini kaybeden Samsung'un Seul Borsası'nda işlem gören hisseleri, şirketten gelen bu son açıklamanın ardından yüzde 2'ye yakın daha düştü. Şirketin piyasa değeri şu anda yaklaşık 226 milyar dolar seviyesinde.

Bu yılın hemen başında Apple, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’yi satış sunduğu Ekim-Aralık dönemini kapsayan çeyrekteki gelir tahminini 89-93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara indirdiğini açıklamıştı.

Buna neden olarak Çin ekonomisi başta olmak üzere gelişmekte olan pazarlardaki ekonomik yavaşlama, güçlü dolar ve yeni modellerde beklentilerin altında kalan satış grafiğini gösteren şirket, borsa tarihindeki en büyük kayıpları yaşarken, küresel piyasaları da sallamıştı.

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