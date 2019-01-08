Apple’ın ardından Samsung da telefon pazarındaki yavaşlama ve ekonomik koşullar nedeniyle beklentilerini düşürdü. Samsung Electronics, 2018 yılı dördüncü çeyrekte faaliyet kârının yüzde 29 düştüğünü öngördü. Çin ekonomisindeki yavaşlamanın çip ve cep telefonu talebini zayıflatmasının etkisiyle şirketin faaliyet kârı iki yıldır ilk kez düşüş gösterdi.
Samsung'dan yapılan açıklamaya göre ekim-aralık dönemi faaliyet kârının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 29 düşüşle 10.8 trilyon won (9.6 milyar dolar) seviyesinde olduğu tahmin edildi. 2017 yılının dördüncü çeyreğinde Samsung, 15.2 trilyon won (13.5 milyar dolar) faaliyet kârı elde etmişti. Analistler 2018’in son çeyreğinde Samsung’un 13.2 trilyon won faaliyet kârı elde edeceğini bekliyorlardı.
HİSSELERİ DE DÜŞÜŞTE
2018 Ekim-Aralık dönemi için kesin sonuçları bu ayın ikinci yarısında açıklayacak olan Samsung, geçen yılın dördüncü çeyreğinde cirosunun yüzde 11 azalışla 59 trilyon won (52.5 milyar dolar) seviyesine gerilediği tahmininde bulundu.
Şirket geçen yıl Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy Note 9 modellerinin yanı sıra yılın son aylarında Samsung Galaxy A9 modeli ile akıllı telefon pazarında boy göstermişti.
2018'de piyasa değerinin yaklaşık dörtte birini kaybeden Samsung'un Seul Borsası'nda işlem gören hisseleri, şirketten gelen bu son açıklamanın ardından yüzde 2'ye yakın daha düştü. Şirketin piyasa değeri şu anda yaklaşık 226 milyar dolar seviyesinde.
Bu yılın hemen başında Apple, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’yi satış sunduğu Ekim-Aralık dönemini kapsayan çeyrekteki gelir tahminini 89-93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara indirdiğini açıklamıştı.
Buna neden olarak Çin ekonomisi başta olmak üzere gelişmekte olan pazarlardaki ekonomik yavaşlama, güçlü dolar ve yeni modellerde beklentilerin altında kalan satış grafiğini gösteren şirket, borsa tarihindeki en büyük kayıpları yaşarken, küresel piyasaları da sallamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.