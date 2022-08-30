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Haberler Teknoloji Samsung ve Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan atık suyu arıtabilen çevre dostu tuvalet prototipi
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Samsung ve Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan atık suyu arıtabilen tuvalet prototipi

Samsung İleri Teknoloji Enstitüsü (SAIT), ‘Tuvaletin Yeniden Keşfi’ projesi kapsamında Bill & Melinda Gates Vakfı iş birliğinde yeni nesil, atık su arıtma özelliğine sahip çevre dostu bir tuvalet prototipi geliştirdi.

Samsung ve Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan atık suyu arıtabilen çevre dostu tuvalet prototipi
HABERTURK.COM

Samsung, 2019 yılında başlanan ‘Tuvaletin Yeniden Keşfi’ projesinde Bill & Melinda Gates Vakfı iş birliğiyle, ev kullanımı için tasarlanmış, daha verimli ve güvenli bir tuvalet prototipinin tasarımını tamamladığını duyurdu.

Samsung İleri Teknoloji Enstitüsü (SAIT), yaklaşık üç yıl süren araştırma ve geliştirme dönemi boyunca, projenin temel tasarımı üzerinde çalıştı ardından parçalara yönelik geliştirmelerle birlikte modüler teknolojiyi geliştirdi. Ürün, atık su arıtma özelliği sayesinde enerji verimliliği sağlarken, ev kullanımı için de uygun olmasıyla dikkat çekiyor.

Samsung'un ürün için geliştirdiği temel teknolojiler, insan atıklarındaki patojenlerin yok edilmesine ve katı maddelerin çevre açısından güvenli hale getirilmesine yönelik ‘ısıl işlem’ ve ‘biyoişleme’ teknolojilerini kapsıyor. Bu sayede sistem, arıtılmış suyun tamamen geri dönüştürülmesini de sağlıyor. Katı atıklar kurutularak ve yakılarak kül haline getirilirken, sıvı atıkların arıtımı biyolojik arıtma işlemiyle sağlanıyor.

PATENT VE TELİFLERİ ÜCRETSİZ VERİLECEK

Yeni tuvalet prototipinin son kullanıcıya sunulma ve ticarileştirme aşamasına gelindiğinde Samsung, projeyle ilgili patentlerin telif lisanslarını gelişmekte olan ülkelere ücretsiz olarak temin etmeyi planladığını duyurdu. Samsung ayrıca, yeni nesil teknolojilerin seri üretime geçmesine yardımcı olmak için Bill & Melinda Gates Vakfı'yla yakından çalışarak, Vakfa danışmanlık sağlamaya da devam edecek.

İki kuruluş, tuvalet prototipini seri üretim için daha verimli hale getirilmesinden sonra, teknolojiyi ticari olarak kullanmak isteyen endüstriyel iş birliklerini belirlemek için de beraber çalışacak.

3.6 MİLYAR İNSANIN TEMİZ TUVALETE ERİŞİMİ BULUNMUYOR

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'e göre, yaklaşık 3.6 milyar insan temiz ve güvenli olmayan tuvaletleri kullanmak zorunda kalıyor. Bu durum her yıl, 5 yaşın altındaki yarım milyon çocuğun güvenli su ve hijyen ortamına erişemedikleri için ishal türü hastalıklardan hayatını kaybetmesine neden oluyor.

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