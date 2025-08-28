Habertürk
        Samsunlu Kalyopi, Panathinaikos maçı için Samsun'a geliyor - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunlu Kalyopi, Panathinaikos maçı için Samsun’a geliyor

        Yunanistan'da yaşayan Kalyopi, Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu 2'nci maçında karşılaşacağı Panathinaikos maçı için Samsun'a geliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        28.08.2025 - 15:16
        Samsunlu Kalyopi, Panathinaikos maçı için Samsun'a geliyor
        Yunanistan’ın Nea Karvali bölgesinde yaşayan ve aslen Samsun Bafralı olan Kalyopi, Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Panathinaikos ile oynayacağı maçı seyretmek için Samsun’a geliyor.

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İmren Nilay Tüfekci’nin davetiyle kente gelecek olan Kalyopi, ilk olarak Bafra’daki köyünü ziyaret edecek. Ardından tekne turuna katılacak olan Kalyopi, Gökçesu Mahallesi’nde düzenlenecek tütün toplama etkinliğinde de yer alacak.

        Kalyopi, programın sonunda ise Samsun 19 Mayıs Stadyumu’na giderek karşılaşmayı İmren Nilay Tüfekci ile birlikte tribünden takip edecek.

