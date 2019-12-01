Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Samsunspor, Türkiye 2. Lig Beyaz Grup maçında Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.
İlk yarının son anları oynanırken Atabey Çiçek skoru 1-0'a getirdi ve Samsunspor devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Samsunspor, Bahattin Köse'nin 55. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 29 yaşındaki golcü bu sezon 13. maçında 14. golünü kaydetti.
Mücadelede son dakikalar oynanırken Samsunspor skoru 3-0'a getirdi. Oyuna 83. dakikada giren Ahmethan Köse maçın sonucunu belirledi.
15. maçında 11. galibiyetini alan Samsunspor, namağlup serisini sürdürdü ve puanını 37'ye çıkardı. Kırmızı-beyazlılar, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalan Manisa FK ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.
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