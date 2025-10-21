Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Samsunspor'a İzlandalı hakem - Futbol Haberleri

        Samsunspor'a İzlandalı hakem

        Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçta İzlanda Futbol Federasyonu'ndan Ivar Orri Kristjansson düdük çalacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 12:09 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:09
        Samsunspor'a İzlandalı hakem!
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında 23 Ekim Perşembe günü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

        19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'da başlayacak müsabakayı İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Kristjansson'un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.

        Samsunspor - Dinamo Kiev karşılaşmasında VAR'da Avusturya'dan Manuel Schuettengruber, AVAR'da da Alexander Harkam yer alacak.

