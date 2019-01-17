Malatyaspor deplasmanına giderken geçirilen trafik kazasında hayatını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan’ın anıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. 20 Ocak 1989 tarihinde kaza yapan Samsunspor kafilesinde bulunan ve belden aşağısı sakat kalan eski takım kaptanı Emin Kar, her gün 20 Ocak’ı yaşadığını söyledi.
Türk futbolunun acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynayacağı Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için bu kente giden Samsunspor takımı saat 09.30 sıralarında Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu kafileyi taşıyan otobüs uçuruma yuvarlanmış ve Samsunspor üç oyuncusunu, teknik direktörünü ve şoförünü kazada kaybetmişti. Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomiç ise Sırbistan’da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış veya sakat kalmıştı. Takım kaptanı Emin Kar da yoğun bakımdan çıktıktan sonra belden aşağısı felç olmuş ve yaşantısına tekerlekli sandalyeye mahkum olarak devam etmek zorunda kalmıştı.
ANMA TÖRENİ YAPILDI
20 Ocak 1989 kazasında hayatını kaybeden ve sakat kalan futbolcular için Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde (AVM) anma töreni düzenlendi. Kazanın 30. yıl dönümünde Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bu şehrin çocukları Samsunsporludur” projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe 1919 ilkokul öğrencisi, eski Samsunspor oyuncuları ve vatandaşlar katıldı. Kazada ölenlerin fotoğrafı AVM tavanına çekildiği sırada ise kazada sakat kalan Emin Kar ve etkinliğe gelenler duygu dolu anlar yaşadı.
Yapılan etkinlikte tekerlekli sandalye üzerinde konuşan eski takım kaptanı ve başkanı Emin Kar, “Yine o kara günü anmak için toplandık. 20 Ocak 1989’u belki buradaki çoğu insan hatırlamayacak ama benim kazadan sonra her gün yaşadığım bir gündür. Bu etkinlikleri o yüzden çok anlamlı buluyorum. Etkinlikte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bir daha Samsunspor ve hiçbir kulübün başına böyle bir olay gelmez. Ölen arkadaşlarımızın hepsine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Yaşadıkları acıları paylaşan Yılport Samsunspor Asbaşkanı Tahsin Kosif, Dönemim Kulüp Başkanı Hakkı Tomaç ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de kazada hayatına kaybeden futbolculara Allah’tan rahmet diledi.
Piazza AVM’de yapılan etkinlik marşların söylenmesi ve sloganların atılmasının ardından sonlandı.
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