Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları:

"G.SARAY BİZİ YENEMESE BİLE ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDER"

"Bu hafta sonu Galatasaray'la oynuyoruz. Neredeyse şampiyon oldu gibi; büyük bir olasılıkla olur. En kötü ihtimalle Antalya'yı yener, Kasımpaşa'yı yener; bizi yenemese bile şampiyonluğunu ilan eder diye düşünüyorum."

🎙️ Yüksel Yıldırım: Bu hafta sonu Galatasaray’la oynuyoruz. Neredeyse şampiyon oldu gibi; büyük bir olasılıkla olur. En kötü ihtimalle Antalya’yı yener, Kasımpaşa’yı yener; bizi yenemese bile… pic.twitter.com/OZZm2616vB — HT Spor (@HTSpor) April 28, 2026

"AİLEME KÜFÜR EDİLİNCE ÇILDIRDIM"

Yüksel'in Beşiktaş galibiyetinin ardından "Eze eze yendik" sözleri tepki çekmişti. Samsunspor başkanı o konuyla ilgili de şunları söyledi:

"Beşiktaş ile oynadığımız maçta aileme ve 101 yaşındaki anneme küfürler edildi. Ben o gün çılgına döndüm. Benim annem yatalak. Allah uzun ömür versin. Aileme küfürler edilince çıldırdım. Maç sonu zaten neredeyse ezerek yendik dedim."

🎙️ Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: İlk defa Samsun 19 Mayıs Stadı'nda benim aileme, 101 yaşına girmekte olan anneme topluca 3 bin kişi küfür edince çılgına döndüm. Başsavcıyı, spor emniyet müdürünü çağırdım, temsilciye hepsine tutanak…

"SADETTİN SARAN'A NEDEN 'STEVEN' DEMİYORLAR?"

"İnsanlar bana durmadan 'Robert Yüksel' diyor. Pasaportumda Robert yazmıyor. Robert, Amerika'da benim kullandığım bir isim. Bunu inkar etmiyorum. Sadettin Saran'ın her şeyinde Steven yazıyor. Niye insanlar televizyonda onun için 'Steven' ismini kullanmıyor? Niye benimle uğraşıyorsunuz?"

🗣️ ''Benim ne pasaportumda Robert var ne kimliğimde var.''



🎙️ Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Eğer İstanbul takımı Samsun'a geliyorsa ya da Samsunspor İstanbul'a geliyorsa, biz kimsenin arka bahçesi değiliz. Hiç kimsenin "Samsunspor'u rahat yeneriz" diye düşünmemesi lazım.

"YARI İNGİLİZCE YARI TÜRKÇE DÜŞÜNÜYORUM"

"Yarı İngilizce, yarı Türkçe düşünüyorum. Türkçe karşılıklarını bulamayınca farklı kelime kullanıyorum. O da yanlış anlaşılıyor. Çok eskiden Fenerbahçe maçında 'Aptalca bir gol yedik.' dedim. 'Saçma' demek istemiştim ama aklıma gelmedi. Türkçe, fakir bir dil olduğu için 'aptalca' dedim."