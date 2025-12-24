Habertürk
        Samsunspor'da ayrılık: Richie Omorowa - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'da ayrılık: Richie Omorowa

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Richie Omorowa'yı Kıbrıs Ligi ekiplerinden Olympiakos Nicosia'ya kiraladıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:25 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:03
        Samsunspor'da ayrılık açıklandı!
        Samsunspor, sezon başında kadrosuna kattığı Richie Omorowa’yı Kıbrıs Ligi ekiplerinden Olympiakos Nicosia’ya kiraladıklarını açıkladı.

        Samsunspor, sezon başında Hollanda’nın Excelsior kulübünden 21 yaşındaki santrafor oyuncusu Richie Omorowa’yı kadrosuna katarak oyuncuyu İsveç ekibi Degerfors’a kiraladı. İlk devrenin bitmesinin ardından kiralık sözleşmesi sona eren Omorowa’nın bu kez de Kıbrıs Ligi ekiplerinden Olympiakos Nicosia’ya sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.

        Resmi açıklama Samsunspor’un sosyal medya hesaplarından kamuoyuna bildirildi.

