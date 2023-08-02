Samsunspor'da yaprak dökümü: 18 futbolcuyla yollar ayrıldı! Süper Lig´in yeni ekibi Yılport Samsunspor, transfer dönemi başladığı günden bu yana 18 futbolcuyla yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinden son ayrılan isim ise kaptan Yusuf Abdioğlu oldu

Samsunspor, 2023-2024 sezonu için kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, transfer dönemi başladığı günden bu yana 18 futbolcuyla yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinde 2 futbolcu ise altyapıya gönderildi. Kadroda düşünülmeyen 14 futbolcudan da kendilerine kulüp bulması istendi.

SON AYRILAN KAPTAN YUSUF ABDİOĞLU OLDU

Samsunspor´un geçen sezon elde ettiği başarıda başrolü oynayan oyunculardan kaptan Yusuf Abdioğlu, Kocaelispor ile sözleşme imzaladı. Yusuf´un yanı sıra şampiyonlukta pay sahibi isimlerden Ali Ülgen Sakaryaspor´a, Celil Yüksel Göztepe´ye, Mücahit Albayrak ise Bandırmaspor´a imza attı. Karadeniz ekibinde genç futbolcu Polat Yaldır ise Arnavutköy Belediyespor´a kiralandı.

TAKIMDAN AYRILAN DİĞER FUTBOLCULAR

Samsunspor'da takımdan ayrılan kaleci Aykut Özer´in yeni takımı ise Amed SK oldu. Sözleşmesi sona eren Tomane, Güney Kıbrıs ekibi Apoel Nicosia´nın yolunu tutarken, kiralık sözleşmeleri sona eren Ali Kaan Güneren Ankaragücü´ne, Emre Demir ise Fenerbahçe´ye döndü. Bu futbolcuların yanı sıra takımdan ayrılan diğer Moussa Guel, Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Dunkerque'ye, Melih Okutan Ümraniyespor'a, Furkan Fehmi Güneş Kırklarelispor'a, Sarp Ekinci Küçükçekmece Sinopspor'a, Sheldon Bateu Belçika ekibi Beveren'e, Nurullah Aslan Vanspor FK'ya, Amir Arlı Fransa'nın Jure Sud Foot takımına imza attı. Semih Altıkulaç ve Ensar Arslan ile de karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmeleri feshedildi. Geçen sezon A takım kadrosunda bulunan Ali Taha Demir ve Mahmut Yiğit Türkmen altyapıya gönderildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN DİĞER OYUNCULAR

Bu arada Samsunspor A takım kadrosunda düşünülmeyen 14 futbolcuya ise kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi. Kulüp arayan futbolcular ise şu şekilde:

"Berk Taşkın, Yusuf Emre Gültekin, Kadeem Harris, Ahmet Sağat, Elano Lorenzo Yeğen, Alper Efe Pazar, Atakan Mert Özdemir, Emir Hakan Patan, Ali Kılıç, Şener Kaya, Guy Serge Yameogo, Melih Altıkulaç, Yusuf Ensar Poyrazlı, Elhadj Bah."