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        Samsunspor'dan Avrupa iddialarına cevap

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, lig sıralamasında hak kazansa dahi önümüzdeki sezon UEFA müsabakalarına katılamama riski olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 23:37 Güncelleme: 15.01.2025 - 23:37
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        Samsunspor'dan Avrupa iddialarına cevap!
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        Trendyol Süper Lig'in 3. sırasında yer alan Samsunspor, Avrupa Kupalarına katılamayacakları yönündeki söylentilere cevap verdi.

        Karadeniz temsilcisi, hakkında çıkan “UEFA’ya 15 Ocak’ta ibraz etmesi gereken belgeleri sunamadığı ve lig sıralamasında hak kazansa dahi önümüzdeki sezon UEFA müsabakalarına katılamama riski olduğu” yönünde çıkan haberler sonrasında açıklama yaptı.

        Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Bugün bazı basın organlarında, kulübümüzün “UEFA’ya 15 Ocak’ta ibraz etmesi gereken belgeleri sunamadığı ve lig sıralamasında hak kazansa dahi önümüzdeki sezon UEFA müsabakalarına katılamama riski olduğu yönünde haberler yayımlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki, kulübümüzün UEFA’ya 15 Ocak raporlama döneminde herhangi bir belge ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, borç durumundan kaynaklanan herhangi bir sportif yaptırımla karşılaşma riskimiz de söz konusu değildir. Camia ve taraftarlarımızdan ricamız, bu tür asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberlere itibar etmemeleri, yalnızca kulübümüzün resmi açıklamalarını dikkate almalarıdır.”

        Şu an ligde 3. sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, sezonu ilk 5 sıra içerisinde bitirirse, Türkiye’yi Avrupa liglerinde temsil etme hakkı elde edecek.

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