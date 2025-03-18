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        Samsunspor, Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti!

        Samsunspor Futbol Kulübü, 16 Mart Pazar günü İstanbul'da oynadıkları Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Can Kahveci'nin Marc Bola ile yaşadığı olaylar nedeniyle TFF'ye başvurarak disiplin kuruluna sevk edilmesini istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 19:30 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:35
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        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
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        Samsunspor, Süper Lig'in 28’inci haftasında İstanbul'da oynanan ve golsüz berabere biten Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi şikayette bulundu.

        Kulüp yönetimi, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Samsunsporlu oyuncu Marc Bola'nın boğazını sıktığı ve Fenerbahçeli bazı futbolcuların da sportmenliğe aykırı hareketlerine dikkat çekilerek, olayın detaylı şekilde incelenmesi talep edildi.

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        Kulüp yönetimi ayrıca, TFF'yi adil bir karar vermeye ve gerekli disiplin süreçlerini başlatmaya davet etti.

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