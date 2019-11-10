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HaberlerFutbol

Samsunspor-Hacettepe maçında Büyük Önder Atatürk anıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki Yılport Samsunspor-Hacettepe maçında, dakika 09.05'te mücadele durdurularak Büyük Önder Atatürk bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı

Samsunspor

Ligin 12. haftasında Yılport Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, Hacettepe ile karşılaştı.

Maça Yılport Samsunspor, "Karanlığa güneş sevdamıza arma olsun", Hacettepe ise "Saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Hakem Selim Özen, yönettiği müsabakada, dakika 09.05'i gösterdiğinde mücadeleyi düdüğüyle durdurdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla tüm futbolcular, taraftarlar ile teknik heyet bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından taraftar grupları tribünlerde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" şeklinde tempo tuttu.

Hakem düdüğüyle yeniden başlayan müsabakada Yılport Samsunspor, Hacettepe'yi 2-1 mağlup etti.

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