Samsunspor, Makoumbou'yu açıkladı!

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek Samsunspor’da, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’de forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, Samsunspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1.83 boyundaki Makoumbou, 2024/2025 sezonunda İtalya Kupası ve Serie A’da toplamda 34 maçta forma giyerken 3’de asist başarısı gösterdi.

Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, “Kulübümüz, Kongolu futbolcu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Makoumbou, Atatürklü Arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak. Yeni yolculuğunda başarılar Antoine” ifadelerine yer verildi.