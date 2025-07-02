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        Haberler Spor Transfer Samsunspor, Makoumbou'yu açıkladı! - Futbol Haberleri

        Samsunspor, Makoumbou'yu açıkladı!

        Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 23:37 Güncelleme: 02.07.2025 - 23:37
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        Samsunspor, Makoumbou'yu açıkladı!
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        Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek Samsunspor’da, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.

        Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’de forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, Samsunspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1.83 boyundaki Makoumbou, 2024/2025 sezonunda İtalya Kupası ve Serie A’da toplamda 34 maçta forma giyerken 3’de asist başarısı gösterdi.

        Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, “Kulübümüz, Kongolu futbolcu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Makoumbou, Atatürklü Arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak. Yeni yolculuğunda başarılar Antoine” ifadelerine yer verildi.

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