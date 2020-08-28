Samsunspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Samsunspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? soruları taraftarlar tarafından soruluyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık maçları başladı. Samsunspor ve Trabzonspor Süper Lig 2020 - 2021 sezonu öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Samsunspor Trabzonspor maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor Trabzonspor maçı 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00´de Samsun 19 Mayıs Stadyumu´nda Samsunspor ile oynanacak.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Trabzonspor maçı saat 18.00'de A Spor'da naklen yayınlanacak.