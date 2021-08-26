Kamu işçilerinin ve memurların toplu sözleşme süreci tamamlandı, maaş zamları belli oldu. Şimdi de özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi süreci başlıyor. TÜRK METAL Sendikası ve Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) arasında yapılacak metal işkolu grup toplu iş sözleşmesi, hem işçi sayısı hem de işkolundaki sanayi kuruluşlarının büyüklüğü bakımından özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi özelliğini taşıyor. Sözleşmenin yapılacağı metal işkolunda Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki otomotiv, demir çelik, elektronik ürünler ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren Ford Otomotiv, OYAK Renault, Arçelik, TOFAŞ, Mercedes Benz Türk, Aygaz, BSH Ev Aletleri, Bosch, Türk Traktör, İzmir Demir Çelik, Man Türkiye, Siemens, Otokar, İÇDAŞ, Çolakoğlu Metallurji gibi dev sanayi kuruluşları yer alıyor.

TÜRK METAL Sendikası Genel Başkanı VE TÜRK – İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplu sözleşme için sunacakları teklifi açıkladığı basın toplantısında, sözleşme kapsamındaki işyerleri arasında Türkiye’nin en büyük 50 sanayi kuruluşundan 13, en büyük 100 sanayi kuruluşundan ise 20 firmanın yer aldığına dikkat çekti.

Sözleşmenin Eylül 2021 – Eylül 2023 dönemini kapsadığını belirten Kavlak, taleplerini hazırlarken 120 bin üyeye anket uyguladıklarını, ayrıca bir araştırma şirketine 10 binin üzerinde üye işçinin katılımıyla anket yaptırdıklarını söyledi. MESS’e bağlı işyerlerinde görev yapan 700 işyeri temsilcisiyle bir çalıştay yaptıklarını da kaydeden Kavlak, tüm bunların ardından Başkanlar Kurulu kararı ile taleplere son şeklini verdiklerini anlattı.

BİRİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 29.57 ZAM TALEBİ

Pevrul Kavlak, saatlik ücreti 20.50 TL’nin altında olan işçiler için öncelikle saat başına 90 kuruş iyileştirme istediklerini söyledi. Bunun yüzde 2.57 zam anlamına geldiğini belirtti. Bu iyileştirmenin ardından bütün ücretlere yüzde 27 zam istediklerini kaydeden Kavlak, ilk 6 ay için ortalama zam taleplerinin yüzde 29.57 olduğunu ifade etti. Kavlak, diğer 6’şar aylık dönemlerde enflasyon oranında artışın yanı sıra üçüncü 6 ayda saatlik ücretlere 1 TL artış yapılmasını istediklerini anlattı.

Pevrul Kavlak, sosyal yardımlarda ise ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl da enflasyon artı yüzde 4 zam talep ettiklerini belirtti.

2019 yılındaki toplu iş sözleşmesinde 112 bin metal işçisinin ücretlerine ilk 6 ay yüzde 17.12 oranında zam yapıldı. O tarihte asgari ücret 2 bin 558.40 TL iken ortalama ücretler 4 bin 665 TL’den 5 bin 465 TL’ye yükseldi.

Yeni toplu sözleşme süreci başlarken asgari ücret 3 bin 557.50 TL, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki TÜRK METAL üyesi işçilerin ortalama ücreti ise sosyal haklar ve diğer yan ödemeler hariç olmak üzere 6 bin 375 TL düzeyinde bulunuyor.

Grup toplu iş sözleşmesi 179 işverene bağlı 210 işyerini kapsayacak. Sözleşme TÜRK METAL üyesi yaklaşık 127 bin işçiyi ilgilendiriyor.

“TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI GENİŞLETİLSİN”

Tamamlayıcı sağlık sigortasının (TSS) ne kadar faydalı bir kazanım olduğunu zaman içinde gördüklerini, özellikle pandemi dönemindeki faydasının saymakla bitmediğini kaydeden Kavlak, bu toplu sözleşmede eş ve çocukların da kapsama alınmasını talep ettiklerini söyledi. Kavlak ayrıca yılda 3 gün ilave mazeret izni, ulusal ve dini bayramlarda çalışanlara yüzde 200 zamlı ücret, gece çalışma tazminatı, bakım onarım ve teknik personel tazminatı, asgari ücretin yüzde 6 – 14 üzerinde işe giriş ücreti ile anaokulunda çocuğu olanlara eğitim yardımı gibi taleplerinin de bulunduğunu açıkladı.

“PANDEMİDE ÖLÜMÜNE ÇALIŞTIK, ŞİMDİ HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Pevrul Kavlak, pandemi döneminden üye işçilerin ve işyerlerinin nasıl etkilendiğine ilişkin bir soru üzerine, bu dönemde tüm işçilerin iş güvencesini garantiye aldıklarını, kısa çalışmadan kaynaklanan kayıpları telafi etmek için ayarlamalar yaptıklarını söyledi. Örgütlü oldukları işyerlerinde pandemiden dolayı çok sıkıntılı bir süreç yaşamadıklarını belirten Kavlak, “Bizim çalıştığımız işletmeler salgın sürecinden etkilenmedi. Salgın sürecinde Türkiye'nin ihracatını tek başımıza biz omuzladık. Tabir yerindeyse hayatımız pahasına ölümüne çalıştık. Şimdi hakkımızı istiyoruz" dedi.

Çip krizi konusunda ciddi sıkıntılar yaşanacağının görüldüğünü kaydeden Kavlak, “Bu tek başına Türkiye’nin sorunu değil. Çip gelirse, üretim devam ederse üzerimize ne düşüyorsa onu yaparız. Ciddi bir sıkıntı olursa biz de taşın altına elimizi koyarız. Dokuzuncu aydan sonra çip krizinin kalkacağı yönünde beklentimiz var” diye konuştu.

“ÇALIŞANLARIN AŞIYA ZORLANMASINA İZİN VERMEYİZ”

TÜRK METAL Sendikası Genel Başkanı Kavlak, işyerlerinde aşı yaptırımı tartışmalarına yönelik bir soru üzerine, “Çalışanlarımızı aşılanmaya zorlayamayız, zorlanmasına da izin vermeyiz. Biz de arkadaşlarımızdan haftada bir PCR testi isteriz. Sağlık kurumlarının kararlarını da bekliyoruz… Görüşüyoruz” dedi.

Sendika üyesi işçilerin büyük bir kısmının aşılarını yaptırdığını da kaydeden Kavlak, pandemide yeniden bir artış olması durumunda üye işyerlerinin etkileneceğini düşünmediğini ifade etti.