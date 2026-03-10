Canlı
Habertürk
Habertürk
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretiminde düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretiminde düşüş

        Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,8, yıllık bazda yüzde 1,8 azalış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Sanayi üretiminde düşüş

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 azalış kaydetti.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 gerilerken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

        Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,6 azalış oldu.

        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 geriledi.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı.

        TÜİK, bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

        Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

        Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2023 4 -8,8 0,3 -1,4 0,3 0,9 8,3 3,6 5,2 2,6 2 2,3
        2024 1,3 11,2 4,4 -1 0 -5 -3,8 -5,1 -2,2 -2,9 1,7 7
        2025 1,1 -2 2,4 2,9 4,8 8,1 4,9 7,1 3 2,1 2,2 -2,1
        2026 -1,8
