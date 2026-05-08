        Sanayi üretiminde gerileme

        Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 1,1 azalış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 12:05 Güncelleme:
        Sanayi üretiminde gerileme

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 1,1 azalış kaydetti.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

        Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, yıllık bazda yüzde 3,3 azalış oldu.

        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla, yüzde 0,8 azaldı.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 gerilerken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,9 arttı.

        TÜİK, bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

        Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

        Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2023 4 -8,8 0,3 -1,4 0,3 0,9 8,3 3,6 5,2 2,6 2 2,3
        2024 1,3 11,2 4,4 -1 0 -5 -3,8 -5,1 -2,2 -2,9 1,7 7
        2025 1,1 -2 2,3 2,9 4,8 8,1 4,9 7,1 3 2,1 2,2 -2,1
        2026 -1,9 2,2 -1,1
