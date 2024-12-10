Sanayi üretiminde yıllık gerileme sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayımladı. Buna göre sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 geriledi. Böylece sanayi üretiminde 5 ay üst üste yıllık bazda düşüş kaydedildi.

Sanayi üretim endeksi haziranda yüzde 5, temmuzda yüzde 3.9, ağustosta yüzde 5.2, eylülde ise yüzde 3.9'luk yıllık düşüşler kaydetmişti.

Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.6 arttı.

REKLAM

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0.9 AZALDI

Sanayi üretimi ekimde eylül ayına göre ise yüzde 0.9 düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.3 arttı.