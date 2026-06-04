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        Sanayide yuva kurdu

        İstanbul Bağcılar'da, motoru tamir edilen otomobilin üstüne kumru yuva yaptı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, kumru ve yavruları gidene kadar araç liftini kullanmama kararı aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 23:09 Güncelleme:
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        Sanayide yuva kurdu

        İstanbul Bağcılar Merkez Mahallesi’nde bulunan bir oto galeri ve tamirhane olarak kullanılan iş yerinde, tamir için getirilen otomobilin üstüne kumru yuva yaptı. İş yerinde motor tamiri yapılan otomobil liftinin üzerindeki yuvayı usta Alper Turhan, fark etti.

        Kuşun yerinden kıpırdamadığını gören Turhan, kumrunun yumurtaların üstünde durduğunu görünce durumu iş yeri sahibi Mahmut Yazıcı'ya bildirdi. İş yeri sahibi, kuş ve yavruları gidene kadar aracı tamir etmeme kararı aldı.

        "KIYAMADIK"

        Olayı anlatan esnaf Alper Turhan, "Biz burada araç alım ve satım hem de tamir ve bakım servisi yapıyoruz. Esnafız. Biz bu arabayı bayramdan iki hafta önce sökmüştük. Arabanın motoru arızalıydı. Araç liftte yukarıdaydı. Bundan dolayı araç bir hafta kaldı. Motoru toparladık. Motoru yerine oturttuk tam arabayı indireceğiz. Bir kuş gördük. Yavru yapmış orada, iki tane yumurtası da var. Kıyamadık. Olduğu gibi bıraktık. Bu esnada Kurban Bayramı oldu. Ondan sonra şimdi iki tane yavrusu çıkmış durumda. Bu lifti iptal ettik. Kullanmıyoruz. O yavrular uçup gidene kadar. Bu kuş kumru. Benim evimde balkonda 10 yıldır kuşlar var. Gidip geliyorlar. Yavru yapıyorlar. Ondan dolayı ben biliyorum. Çok bereketli bir hayvandır. Yuvasına dokunmak istemedik. Arkadaşım Mahmut Yazıcı da sağ olsun itina gösterdi. Dokunmayalım dedi. İşlerimizi diğer liftte halletmeye çalışıyoruz. Biraz sıkıntılı olsa da mecburuz. Rabbim bizi sınıyordur inşallah. Hayırlısı diyelim. Şu anda korkmamasının sebebi, altında iki tane yavrusu var. Aslında hayvan korkuyor. Ama yavrularını bırakmak istemiyor. Sonuçta annelik duygusu" dedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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