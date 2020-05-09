TFF 2. Lig ekiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü'nde teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlardan 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur.

Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlamıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır."