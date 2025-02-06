'Sandık Kokusu' 44'üncü bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği ve izleyicilerin beğenisini kazanan 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 44'üncü bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. #SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık 1 saat 20 dakika TT listesinde kalan dizinin son bölümü izleyicilerden ilgi gördü.

'SANDIK KOKUSU’NUN 44'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karsu, çocuklara durumu açıklamaya çalışsa da öfkeli olan çocuklar onu dinlemediler. Filiz, Karsu’nun evlendiğini kendisinden sakladığını öğrenince sinirlendi. Tüm bunlar yaşanırken Bora da Nazan’la yüzleşti. Nazan, işlerin başına geçmeye karar verdikten sonra ilk iş olarak Karsu ile konuşmaya karar verdi. Nazan, Karsu'ya onu istemediğini ve oğluna denk bulmadığını söylerken, Karsu bu sözler karşısında geri adım atmadı. Bora ve Karsu, iş yerinde beraberliklerini ilan edip el ele vererek Nazan’ın karşısında durdular.

Nazan’dan Karsu’ya ağır sözler;

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Nazan taktik değiştirerek Karsu’ya evlilik sözleşmesini imzalatabilmek için daha ılımlı davranmaya karar verdi ve Karsu ile ailesini akşam yemeğine davet etti. Akşam yemeğinde Nazan’ın sözleri ve davranışları yüzünden Filiz ve Karsu’yla gergin anlar yaşandı.

“Yemek eğitimleri yok galiba”;

Nazan, evlilik sözleşmesini imzalaması karşılığında Karsu’ya istediği kadar para vermeyi teklif etti. O sırada yanlarına gelerek annesinin yaptığı teklifi öğrenen Bora, Karsu’ya herkesten çok güvendiğini söyleyerek sözleşmeyi yırttı.

Irmak, ilk doktor kontrolüne Karsu ile beraber gitti. Kontrolde ikizlere hamile olduğunu öğrenen Irmak, duygu dolu anlar yaşadı. Kıvanç ile bu bilgiyi paylaşmaya giden Irmak, Kıvanç’ın hazırladığı sürpriz bebek odasıyla karşılaştı. Kıvanç ve Irmak duygu dolu anlar yaşayarak barıştı. Nazan acil durum toplantısı düzenleyerek Bora’yı yönetim kurul başkanlığından aldı ve şu an şirket yönetecek durumda olmadığını söyledi.

Nazan’dan Bora’yı sinirlendiren hamle;

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Petek ve Yeşim, Ayça’ya sürpriz yapmak için Cennet Sitesi’ne gittiler. Hakan ile karşılaşmalarının sonucunda Hakan’ın güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Ayça yakalanmamak için bu işten yeni haberi olmuş gibi davrandı. Konuşulanları duyan Hakan, daha aşkına sahip çıkamadığını söyleyerek Ayça ile ilişkisini bitirdi. Hakan’a ulaşamayan Ayça, işten ayrıldığını öğrendi. Ömer’den kendisini Hakan’ın evine götürmesini isteyen Ayça, Hakan’ın taşındığını duyunca mahalleliye bıraktığı yeni adrese gitti. Gittikleri adresteki evin malikane olduğunu görünce şaşıran ve anlam veremeyen Ayça, eve girip Hakan ile konuşunca Hakan’ın gerçekte kim olduğunu öğrendi. Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla bölüme damgasını vuran final sahnesi, Ayça ve Hakan aşkında neler olacağına dair merak uyandırdı.