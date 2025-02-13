'Sandık Kokusu' 45'inci bölümüyle ekranlara geldi

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 45'inci bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazandı.

#SandıkKokusu etiketiyle TT listesinde yer alan dizinin bölümü izleyicilerden ilgi görürken düğüne gelen davetsiz misafir bölüme damgasını vurdu.

"OĞLUM BABASININ DÜĞÜNÜNÜ GÖRSÜN İSTEDİM!"

Hakan’ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenen Ayça, başından beri Hakan’ın kendisine yalan söylemiş olması sebebiyle öfkelendi ve hayal kırıklığına uğradı.

Ayça, gerçeklerle yüzleşti;

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Nazan, Bora ile arasını düzeltmek için evliliğini kabul ettiğini artık Karsu ve çocukların yalıya taşınma zamanlarının geldiğini söyledi. Karsu başta çocukların tepkisinden endişe duysa da teklifi çok hevesli karşılayan çocuklar ile Karsu, Bora’nın yalısına taşındı.

Nazan’dan Bora ve Karsu için yeni bir hamle;

Ayça ve Hakan’ın arasını düzeltmek isteyen Gülnaz, bir plan yaptı. Ayça’yı kaybetmek istemeyen Hakan ise plana ortak oldu. Her şeyden habersiz bir şekilde Gülnaz ve arkadaşları ile buluşmaya gittiğini sanan Ayça, karşısında Hakan’ı görünce şoke oldu. Hakan ile baş başa kalmak istemeyip mekandan gitmeye kalksa da Hakan izin vermedi. İkili arasındaki konuşma duygu dolu anlar yaşattı.

Ayça ve Hakan’ın duygu dolu anları;

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Karsu ve Bora iş için İsviçre’ye gitti. Nazan’ın bu planı ile aslında evliliği kabullenmediğini ve aralarını bozmak için bilerek Karsu ve Bora’yı İsviçre’ye gönderdiği ortaya çıktı. Ancak İsviçre’de Bora’nın eski aşkı Veronica ile karşılaşmaları bile ikilinin arasını bozamadı. Daha önce aralarında bir şeyler olduğunu anlayan Karsu konuyu fazla irdelemedi. Karsu, annesinden çocukların alışma süreci için yalıya gelmesini istedi. Filiz çocuklara bakmak için yalıya geldi ve akşam yemeği esnasında Nazan ile arasında tatlı atışmalar yaşandı. İkilinin arasındaki soğuk rüzgarların bir süre daha devam edeceğinin sinyalleri verildi.

Filiz ve Nazan arasında soğuk rüzgarlar esti; Hakan’ın savaş muhabiri olarak sahalara geri döneceğini öğrenen İhsan çok üzüldü. İhsan’ın üzüntüsünü gören Gülnaz harekete geçti ve Hakan’ın gitmemesi için sahte kalp krizi planını yaptı. Başta şaka olarak başlayan kalp krizi az kalsın gerçek oluyordu. Fenalaşan İhsan hastaneye kaldırıldı ve ekrana komik anlar yansıdı. İkiz bebeklerinin heyecanını yaşayan Kıvanç, Irmak’a sürpriz evlenme teklif etmeyi planlarken asıl sürpriz Irmak’tan geldi. Birbirlerine evlilik teklifi eden Irmak ve Kıvanç, karşılıklı 'Evet' dediler. İkilinin mutluluğu yürekleri ısıttı. Bölüm finalinde Nazan, Karsu ve Bora’nın evliliklerini kutlamak adı altında büyük bir davet verdi. Nazan’ın altında kalmak istemeyen Filiz, Hasan’ın kebapçısında tanıştığı Emel Müftüoğlu’nu sürpriz olarak davete getirdi. Herkes çok eğlenirken davetsiz bir misafir tüm dikkatleri üstüne çekti. Yanında getirdiği küçük çocuğun Bora’nın çocuğu olduğunu söyleyen kadın tüm dengeleri altüst etti ve herkesi şaşırttı. Geceye damgasını vuran anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı arttırdı. İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; REKLAM YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Yayınlanan bölümün ardından 46'ncı bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Bora, çocuğunun kendisinden olduğunu söyleyen kadını tanıdığını kabul etse de çocuğun babası olmadığını söylüyor. Hakan’ın barışma teklifini kabul etmeyip randevusu olduğunu söyleyen Ayça, Hakan’ın aynı restorana bir kızla geldiğini görünce kıskançlığına hakim olamıyor. Bora, Karsu’nun güvenip güvenmediğini sorgularken yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oluyor. 'Sandık Kokusu’nun 46'ncı Bölüm Tanıtımı; 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.