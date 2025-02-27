'Sandık Kokusu' 47'nci bölümüyle ekranlara geldi

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 47'nci bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazandı.

#SandıkKokusu etiketiyle TT listesinde yer alan dizinin bölümü izleyicilerden ilgi görürken Hakan ile Ayça’nın yakınlaşması bölüme damgasını vurdu.

'SANDIK KOKUSU'NUN 47'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gülnaz, Hakan’ın Suriye’ye gitmesine engel olmak için Ayça’ya Hakan’ın trafik kazası geçirdiğini söyledi. Hakan için çok endişelenen Ayça, soluğu Hakan’ın evinde aldı. Hakan’ı sapasağlam karşısında gören Ayça, tüm bunların oyun olduğunu anlayıp gitmek istedi ancak Hakan izin vermedi. Birbirlerini seviyorlarken daha fazla ayrı kalmak istemediğini söyleyen Hakan, Ayça’yı öptü ancak Ayça, evi terk etti.

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Hakan, Ayça’ya aşkını itiraf etti;

Filiz, DNA testi konusunda Nazan’dan şüphelendi ve Gülnaz ile el ele verip bir plan yaptı. Çocuktan aldıkları saç örneklerini ve Bora’nın diş fırçasını başka bir hastaneye daha teste gönderdiler. Ayrıca Nazan’ın yaptırdığı testi geciktirmek için hastaneye giden Filiz ve Gülnaz, başarılı olamadılar. Hastanede onları gören Nazan’ın adamı, Nazan’a haber verdi. Nazan, Filiz ve Gülnaz’ın bir şeylerden şüphelendiğini anlarken planı değiştirerek hızla harekete geçti.

Filiz ve Gülnaz doktor kılığına girdi;

Hasan, İhsan’ın kendisine anlattığı kadının Gülnaz olduğunu öğrenince çok sinirlendi. İhsan, ciddi olduğunu söylerken Hasan bir süre daha birbirlerini tanımalarına müsaade etti. Ayça, Hakan’ı kaçırmaya karar verirken Hakan, uçağa giderken Hasan’ın adamları tarafından kaçırıldı. Sonunda gözleri açıldığında karşısında Ayça’yı gören Hakan şoke olurken Ayça, Hakan’a aşkını itiraf etti ve gitmemesi için yalvardı. Gitmekten vazgeçen Hakan, Ayça ile romantik anlar yaşadı.

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Hakan, Ayça’ya karşı koyamadı;

Çağla, yalıya gelip pozitif olan test sonucunu Bora ve Karsu’ya gösterdi. Bölümün finalinde Nazan, Çağla’yı Filiz ve Gülnaz’ın tuttuğunu iddia ederek kanıt olarak da onların laboratuvara girmeye çalışırken ki görüntülerini gösterdi. Karsu inanmayıp inkar etse de Bora'nın sessizliği dikkat çekti. "Bora, Nazan’a mı inanacak yoksa Filiz’e mi?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.