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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu' 49'uncu bölümüyle ekrana geldi

        'Sandık Kokusu' 49'uncu bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 49'uncu bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazandı. #SandıkKokusu etiketiyle TT listesinde yer alan dizinin bölümü izleyicilerden ilgi görürken Gülnaz'ın kına gecesi bölüme damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:35
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        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu' dün akşam yayınlanan eğlence dolu 49'uncu bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazandı. #SandıkKokusu etiketiyle TT listesinde yer alan dizinin bölümü izleyicilerden ilgi görürken Gülnaz’ın kına gecesi bölüme damgasını vurdu. 50'nci bölümüyle izleyicisine veda edecek olan dizinin final bölümü tanıtımı ise neler olacağına dair merakı artırdı.

        'SANDIK KOKUSU’NUN 49'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Gülnaz için kına gecesi düzenlenmeye karar verildiğinde, İhsan’ın kardeşi Zeliha’nın gelecek olmasıyla herkes telaşa kapıldı. Hakan, babası için bir sıra gecesi yapmak isterken bu konuda Hasan’dan yardım istedi. Kına gecesinde ve sıra gecesinde eğlenceli anlar yaşanırken gelenek gereği damat alayının, gelin evine gitmesiyle yanlış anlaşılmalar yaşandı. Ayça, gecenin sıkıcı geçeceğini düşünürken herkesten gizli olarak eve iki polis kılıklı dansçı çağırdı. Polislerin dans etmeye başlaması, ev halkını şaşırtırken, gecenin eğlenceli bir hal almasına neden oldu.

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        Urfa usulü sıra gecesi;

        Gülnaz’ın kına gecesi eğlencesi;

        Hakan, Ayça’nın marka yüzü olmasını kıskanırken daha sonra bu isteğine izin verdi. Fakat Hakan da marka yüzü olma isteğini dile getirirken Ayça, Hakan’ın ünlü olmasıyla olacaklardan korkup çekimi iptal ettirdi.

        Ayça’nın fotoğraf çekimi Hakan’ı kıskandırdı;

        Karsu uyandığında, Bora’yı yine yanında bulamayınca Berlin’e gitmiş olduğunu öğrendi. Karsu’nun Bora’dan empati yapmasını istemesiyle ikilinin değişimi eğlenceli anlar yaşattı. Bora ilgisizliği konusunda Karsu’ya hak verdi. Bundan sonra daha dikkatli olacağına söz verirken Karsu’dan da kendisini anlamasını istedi.

        Karsu ile Bora yer değiştirdi;

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        Nazan, sahilde denk geldiği adamdan şüphelendiği için Erdem’den Ekrem’i araştırmasını istedi. Ekrem’in gerçek kimliğini öğrenen Nazan’ın Filiz’e nasıl bir planla karşılık vereceği merak konusu oldu.

        'SANDIK KOKUSU'NUN FİNAL BÖLÜMÜNDEN İLK TANITIM YAYINLANDI

        "BABAANNE OLMAYA DA HAZIRIM"

        Yayınlanan bölümün ardından 50. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Nazan, Karsu ve Bora’ya babaanne olmak istediğini söylerken Zeliha, Ayça’yı Hakan’la evlenemeyeceği konusunda korkutuyor. Ayça, Gülnaz’ın planıyla Hakan’ı etkilemeye çalışıyor. Gülnaz, Zeliha’ya, Türkan’a yaptırdığı ışıklı saçtan dolayı saldırırken, düğün gününde neler yaşanacağı ise heyecanla bekleniyor.

        'Sandık Kokusu’nun 50'nci Bölüm Tanıtımı;

        'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu, final bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #sandık kokusu
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