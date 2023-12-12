'Sandık Kokusu’ndan ön izleme sahnesi

SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, ilk bölümüyle büyük ilgi gören dizisi 'Sandık Kokusu’nun ikinci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

Karsu’nun üç çocuğunu da yanına alıp evi terk ettiği sahnede Reha’nın tehditkar sözleri dikkat çekerken, yeni bölümde neler olacağına dair merak artıyor. Karsu’nun yeni bir hayata adım atacağı bölümde heyecan dolu gelişmeler yaşanacak.

'SANDIK KOKUSU’NUN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Karsu’nun oğlunu bulması onun için bir mucizeyken, çocuklar için büyük bir değişimdir. Kuzey yeni ailesine alışamıyor ve onları istemiyordur. Evdeki gerginlik Karsu ve Reha’ya sıçrar. Büyük tartışma sonrası Karsu hayatının en radikal kararını vermek zorunda kalacaktır.

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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de...

İşte 'Sandık Kokusu’nun 2. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;