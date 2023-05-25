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Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir?

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Siyasi partilerin belirlediği müşahitler, yasaklı olmayan ergin kişiler arasından seçiliyor. Oy kullanma, sayım, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden sandık müşahitlerinin görevleri ve ne kadar ücret aldıkları merak konusu oldu. İşte sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir? sorularına ilişkin merak edilen detaylar...

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  • Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir? 2023 seçimleri sandık müşahidi ücret alır mı?

    Sandık müşahidi başvuru şartları ve görevleri gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri salt çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ikinci tura geldi. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde siyasi partilerin belirlediği kişiler müşahit olarak görev alacak. Seçimlerde oyların sayılması ve sandıkların güvenliğini sağlamak amacıyla görev alacak olan binlerce kişi "Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir ve ücret alır mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 seçimleri sandık müşahidi görevleri ve ücreti hakkında detaylar... 
  • Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir? 2023 seçimleri sandık müşahidi ücret alır mı?

    MÜŞAHİT NEDİR, NE DEMEK?

    14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıklarda güvenliği sağlamak içinse müşahitler görev alacak. Sandık güvenliğini sağlamak ve gerekli oy kullanma işlemlerini takip etmek için görev alacak müşahitlik için başvurular önümüzdeki günlerde alınacak.
  • Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir? 2023 seçimleri sandık müşahidi ücret alır mı?

    Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

    Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.
  • Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir? 2023 seçimleri sandık müşahidi ücret alır mı?

    Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.
  • Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir? 2023 seçimleri sandık müşahidi ücret alır mı?

    SANDIK MÜŞAHİDİ PARA ALIR MI?

    Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.

    Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.
  • Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir? 2023 seçimleri sandık müşahidi ücret alır mı?

    NASIL MÜŞAHİT OLUNUR?

    Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

    Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.

    Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.
  • Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir? 2023 seçimleri sandık müşahidi ücret alır mı?

    SANDIK KURULU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada sandık başında duracak kişilerin 6 asil üyeden oluşacağı öğrenildi. Öte yandan her asil üyenin bir de yedek üyesi olacak. Sandık kurulu ise başkan, gözlemci ve müşahit görevlilerinden teşekkül edecek.
  • Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir? 2023 seçimleri sandık müşahidi ücret alır mı?

    SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ BELİRLENDİ

    Resmi Gazete'de yayımlanan genelge, sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini, yapacakları iş ve işlemleri, oy verme şeklini, şikayet ve itirazlar ile ilgili esas ve usulleri düzenliyor.

    Buna göre, sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.
  • Sandık müşahidi nasıl olunur, görevleri nelerdir? 2023 seçimleri sandık müşahidi ücret alır mı?

    İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı sivil memurlar dahil askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemeyecek.

    Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina ve çevresi ise bina sorumlusuna ait olacak.

    Sandığın konulacağı yer, ilçe seçim kurulunun denetiminde sandık kurulunca kararlaştırılacak. Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla serbestçe ve gizli bir şekilde verebilmesi göz önünde bulundurulacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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