Sangju Sangmu - Pohang Steelers rakamlar

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Sangju Sangmu, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Pohang Steelers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Sangju Sangmu 22 puanla 9. sırada, Pohang Steelers 26 puanla 7. sırada bulunuyor. Sangju Sangmu son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Pohang Steelers, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 277 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sangju Sangmu kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Pohang Steelers sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sangju Sangmu önceki hafta Incheon United mücadelesinde 2-0 yenildi.

Pohang Steelers ise Gwangju karşılaşmasında 0-4 kazandı.

Sangju Sangmu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sangju Sangmu, kendi sahasında 9 gol attı, 10 gol yedi.

Pohang Steelers, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pohang Steelers 10 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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