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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da ağaçtan bebek arabasına düşen yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

        Şanlıurfa'da ağaçtan bebek arabasına düşen yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde piknik yapan bir ailenin boş bebek arabasına ağaçtan yılan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        Bebek arabasına yılan düştü!

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ağaçtan bebek arabasına düşen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        GAP 3. Etap Bölgesi'nde piknik yapan ailenin boş bebek arabasına ağaçtan yılan düştü.

        Arabada yılan olduğunu fark eden aile, itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yılanı bebek arabasından çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

        İtfaiye ekipleri, yaz aylarında özellikle mesire alanlarında yılan ve haşerelere karşı dikkatli olunmasını istedi.

        FOTO: İHA

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        #Şanlıurfa
        #haberler
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