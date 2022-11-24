Cihan 12 yaşındaydı! Göğsünden vurulmuş halde bulundu!

Şanlıurfa'da olay, sabah saatlerinde, Hilvan ilçesine bağlı Ustahasan Mahallesi'nde meydana geldi.
TARLADA SİLAH SESİ DUYULDU
DHA'da yer alan habere göre tarlada silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbarla tarlaya gelen ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Cihan Akyılmaz'ın cansız bedenini buldu.
GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ
Göğsünden vurulduğu tespit edilen Akyılmaz, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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