Şanlıurfa'da enkaz kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen 10 ilden biri olan Şanlıurfa'da da kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Halililye ilçesinde depremin ardından yıkılan bir binada enkaz kurtarma çalışmaları sürerken, çalışmalar Anadol Ajansı'nın objektiflerine yansıdı.