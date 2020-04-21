Şanlıurfa'da evdeki kitaplarını okuyup bitiren küçük kıza polislerden yeni kitap

Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan ve evinden çıkamayan Melisa, evdeki kitaplarını okuyup bitirince İl Emniyet Müdürlüğünün mail adresine mesaj atarak kendisine kitap, kardeşine de oyuncak polis arabası talebinde bulundu.

Mesajı okuyan görevlilerin durumu bildirdiği İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, ekiplere talimat vererek Melisa'nın talebini yerine getirdi.

Hediyeleri küçük kızın evine götüren polis ekiplerini kapıda gören çocuklar, hem şaşırdı hem de mutluluk yaşadı.

Hediyeleri çocuklara teslim eden ekipler, daha sonra evden ayrıldı.