Şanlıurfa'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, genç sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 24.03.2026 - 10:53 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde şarampole devrilen motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti.
MOTOSİKLET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
İHA'daki habere göre kaza; Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Ali Özaslan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Harran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ