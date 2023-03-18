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Şanlıurfa'da sele kapılan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'ü arama çalışması 4 gündür sürüyor

15 Mart'ta şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Şanlıurfa'nın Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak kaybolan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'ü arama çalışmalarına devam ediliyor

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  • Şanlıurfa'da 4 gün önce sele kapılıp kaybolan TIR ve sürücüsünün bulunması için yapılan arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülüyor.
  • Şanlıurfa'da sele kapılan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'ü arama çalışması 4 gündür sürüyor

    Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'e (24) ulaşmak için sel sularının Atatürk Baraj Gölü ile buluştuğu bölgede çalışma yürütülüyor.

     

     
  • Şanlıurfa'da sele kapılan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'ü arama çalışması 4 gündür sürüyor

    Çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı, dalgıç, bot, AFAD ve Diyarbakır'dan gelen gönüllü kurtarma ekiplerinin yer aldığı 200 kişi katılıyor.

     

     
  • Şanlıurfa'da sele kapılan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'ü arama çalışması 4 gündür sürüyor

    Baraj gölü kıyısından yaklaşık 30 metre açıktaki bölgeye yoğunlaşan ekipler, kayıp TIR'a ait olduğu değerlendiren bir parça tespit etti.

     

     
  • Şanlıurfa'da sele kapılan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'ü arama çalışması 4 gündür sürüyor

    Arama çalışmaları, sel nedeniyle baraj kıyısında oluşan balçık nedeniyle zorlukla yürütülüyor.

     

     
  • Şanlıurfa'da sele kapılan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'ü arama çalışması 4 gündür sürüyor

    Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle söz konusu parçanın bulunduğu yere ulaşmak amacıyla barajda dolgu çalışması yapılıyor.

     

     
  • Şanlıurfa'da sele kapılan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'ü arama çalışması 4 gündür sürüyor

    Bozova Kaymakamı Akın Oruç'un koordinasyonunda süren çalışmaları, şoför Emin Ergün'ün yakınları da umutla takip ediyor.

     

     
  • Şanlıurfa'da sele kapılan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'ü arama çalışması 4 gündür sürüyor

    Emin Ergün'ün dayısı Yusuf Ergün, çalışmalarda 4'üncü güne girildiğini, devletin tüm imkanlarıyla yeğenini bulmak için seferber olduğunu belirterek, emek verip arama yapan herkese teşekkür etti.

     

     
  • Şanlıurfa'da sele kapılan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'ü arama çalışması 4 gündür sürüyor

    Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı TIR devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilmişti.
  • Şanlıurfa'da sele kapılan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'ü arama çalışması 4 gündür sürüyor

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