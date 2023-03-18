Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan TIR ve sürücüsü Emin Ergün'e (24) ulaşmak için sel sularının Atatürk Baraj Gölü ile buluştuğu bölgede çalışma yürütülüyor.