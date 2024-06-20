Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'da haziran ayının ortasında termometreler 50 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar ağaç altlarında ve çeşme başlarında serinledi.
Giriş: 20.06.2024 - 16:11 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:11
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Şanlıurfa, haziran ayının ortasında kavurucu sıcaklıklarla mücadele ediyor.
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Kentte bugün termometreler 50 dereceyi görürken, vatandaşlar da serinlemek için her yolu deniyor.
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Bazı vatandaşlar serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih ederken bazıları ise çeşme başlarında üzerine su dökerek serinledi.