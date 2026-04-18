        Şanlıurfa Valiliğince eğitim kurumlarında ek tedbirler alındı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa Valiliğince eğitim kurumlarında ek tedbirler alındı

        Şanlıurfa Valiliği, okullarda ve diğer eğitim kurumlarında öğrenciler ile öğretmenlerin güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlamak için ilave tedbirler alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 13:53 Güncelleme:
        Eğitim kurumlarında ek tedbirler

        Şanlıurfa Valiliği, okullarda ve diğer eğitim kurumlarında öğrenciler ile öğretmenlerin güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlamak için ilave tedbirler alındığını bildirdi.

        Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde Siverek ilçesi ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırı olayları üzerine okulların güvenliğine ilişkin hususların yeniden değerlendirilerek ilave tedbirlerin alınması gerektiği kanaatine varıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda il genelinde uygulanmak üzere alınan tedbirlerle ilgili şunlar kaydedildi:

        "Okula görüşmek, bilgi almak veya ziyaret amacıyla gelen bütün öğrenci velileri ve ziyaretçilerin, okul bahçe kapısı girişinde karşılanarak burada usulüne uygun olarak yapılacak kontrolün ardından okul idaresinin bilgisi dahilinde okula girişine izin verilecektir. Okullara veli ve ziyaretçilerin girişleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Nöbet Hizmetleri ve Güvenlik Uygulamaları Yönergesine uygun olarak yapılacak, buna uygun olmayan girişlere izin verilmeyecektir.

        Şanlıurfa'daki bütün okulların bahçesinde, önlerinde ve çevresinde okul ile ilgisi olmayan kişi ve grupların bulunması, beklemesi ve toplanması yasaklanmıştır. Karara aykırı hareket edenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre cezai işlem uygulanacaktır. Bu konuda, sorumluluk alanlarına göre emniyet ve jandarma birimleri ile okul idarelerince gerekli denetimler gerçekleştirilecek, yapılan tespitler doğrultusunda idari ve adli işlemler tesis edilecektir."

