Şanlıurfaspor: 1 - Adanaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Endri Çekici (p) ve Fatih Kurucuk'un golleriyle 1-0'dan geri dönen Adanaspor, puanını 27'ye yükseltti. Şanlıurfaspor ise haftayı 33 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Adanaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 33'te penaltıdan Endri Çekici ve 50. dakikada Fatih Kurucuk attı. Ev sahibinin tek golünü ise 14. dakikada Chukwuma Akabueze kaydetti.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 27'ye yükseltirken, Şanlıurfaspor ise 33 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Adanaspor, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.