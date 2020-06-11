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Şans Topu sonuçları 10 Haziran 2020! Milli Piyango Şans Topu sonucu

10 Haziran Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 991. hafta çekilişi yapılan Şans Topu'nda büyük ikramiye 403.383,10 TL Eskişehir ve Konya'da iki talihliye çıktı. Şans Topu tutkunları sorgulama işlemi yapıyor. İşte, 10 Haziran 2020 Şans Topu sonucu...

Milli Piyango Şans Topu sonucu

Şans Topu 10 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 10 Haziran 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU SONUÇLARI 10 HAZİRAN 2020: 16 - 19 - 23 - 30 - 32 + 3

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI - KONYA / SELÇUKLU

5+1 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:403.383,10 TL
5 bilen kişi sayısı :24Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.253,20 TL
4+1 bilen kişi sayısı :198Kişi başına düşen ikramiye tutarı:526,30 TL
4 bilen kişi sayısı :2.779Kişi başına düşen ikramiye tutarı:46,80 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.204Kişi başına düşen ikramiye tutarı:25,50 TL
3 bilen kişi sayısı :79.236Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,25 TL
2+1 bilen kişi sayısı :54.182Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6,30 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

174.881

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,70 TL

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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