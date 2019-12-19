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Şans Topu sonuçları 18 Aralık 2019 - Milli Piyango Şans Topu sorgulama ekranı

Şans Topu 18 Aralık çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 966. hafta çekilişi yapılan Şans Topu'nun 1.835.908,45 TL büyük ikramiyesi bu hafta Kırşehir'de bir talihliye çıktı. İşte, 18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu sonuçları

Şans Topu 18 Aralık çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 ARALIK 2019: 11 - 12 - 17 - 23 - 26 + 3

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: KIRŞEHİR / MERKEZ

5+1 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:1.835.908,45 TL
5 bilen kişi sayısı :26Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.553,15 TL
4+1 bilen kişi sayısı :338Kişi başına düşen ikramiye tutarı:364,35 TL
4 bilen kişi sayısı :4.698Kişi başına düşen ikramiye tutarı:32,80 TL
3+1 bilen kişi sayısı :9.010Kişi başına düşen ikramiye tutarı:20,70 TL
3 bilen kişi sayısı :116.392Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,45 TL
2+1 bilen kişi sayısı :67.851Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6,00 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

205.306

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,70 TL

ŞANS TOPU OYUNU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 11 ARALIK 2019: 2 - 4 - 7 - 12 - 21 + 10

5+1 bilen kişi sayısı :1. DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:881.455,97 TL
5 bilen kişi sayısı :22Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.877,60 TL
4+1 bilen kişi sayısı :231Kişi başına düşen ikramiye tutarı:492,60 TL
4 bilen kişi sayısı :2.976Kişi başına düşen ikramiye tutarı:47,80 TL
3+1 bilen kişi sayısı :5.776Kişi başına düşen ikramiye tutarı:29,55 TL
3 bilen kişi sayısı :82.155Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,50 TL
2+1 bilen kişi sayısı :54.693Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6,90 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

187.423

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,75 TL

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