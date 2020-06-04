Şans Topu 3 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 3 Haziran 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI
ŞANS TOPU SONUÇLARI 3 HAZİRAN 2020: 06 - 07 - 09 - 23 - 32 + 1
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / BUCA - KONYA / SEYDİŞEHİR
|5+1 bilen kişi sayısı :
|2
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|406.656,15 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|18
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.372,75 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|189
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|555,40 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.743
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|47,90 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|5.002
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|31,90 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|77.197
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,40 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|45.225
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|7,55 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
152.215
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
4,30 TL
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU SONUÇLARI 27 MAYIS 2020: 3 - 5 - 11 - 23 - 31 + 13
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AMASYA / MERZİFON - ÇANAKKALE / MERKEZ
|5+1 bilen kişi sayısı :
|2
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|356.785,75 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|12
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5.754,80 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|210
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|438,45 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|3.125
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|36,85 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|5.277
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|26,30 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|79.030
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,80 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|43.573
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6,85 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
136.764
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,20 TL
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