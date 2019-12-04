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Şans Topu sonuçları 4 Aralık! Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilecek 964. hafta çekilişinin ardından belli olacak. Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen 1 talihli 925 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki Şans Topu çekiliş ne zaman, saat kaçta?

Şans Topu

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Şans Topu'nda 1'den 34'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 5 rakam ve 1'den 14'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 1 şanslı rakam belirleniyor. Kuponundaki aynı kolonda 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Şans Topu'na dair detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 27 KASIM: 1 - 9 - 14 - 24 - 28 + 14

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba akşamları saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak. 

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 27 KASIM: 1 - 9 - 14 - 24 - 28 + 14

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / ÇUKUROVA

 

5+1 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:925.013,15 TL
5 bilen kişi sayısı :21Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.263,00 TL
4+1 bilen kişi sayısı :239Kişi başına düşen ikramiye tutarı:499,55 TL
4 bilen kişi sayısı :2.918Kişi başına düşen ikramiye tutarı:51,20 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.403Kişi başına düşen ikramiye tutarı:28,50 TL
3 bilen kişi sayısı :81.245Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,75 TL
2+1 bilen kişi sayısı :57.150Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6,80 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

179.172

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,15 TL

 

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