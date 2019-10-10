Şans Topu 9 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 9 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 EKİM 2019 : 3 - 11 - 14 - 28 - 31 + 1
|5+1 bilen kişi sayısı :
|2. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|1.792.631,92 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|22
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.107,80 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|226
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|533,40 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.977
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|50,60 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|6.212
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|29,15 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|87.539
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,50 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|56.450
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|7,00 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
179.918
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
4,15 TL
ŞANS TOPU OYUNU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 2 EKİM: 05 - 15 - 29 - 31 - 33 + 08
5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 858.870,27 TL
5 bilen kişi sayısı : 19 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.374,70 TL
4+1 bilen kişi sayısı : 198 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 560,25 TL
4 bilen kişi sayısı : 2.613 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 53,00 TL
3+1 bilen kişi sayısı : 5.852 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 28,65 TL
3 bilen kişi sayısı : 76.633 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,70 TL
2+1 bilen kişi sayısı : 54.676 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,70 TL
1+1 bilen kişi sayısı : 182.660 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL
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