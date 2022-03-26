Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Şantaj filmi konusu nedir, ve oyuncuları kimler? Şantaj filmi neyi anlatıyor?
ABONE OL

Şantaj filmi konusu ve oyuncuları! Şantaj filmi neyi anlatıyor?

Orjinal adı Extorion olan 2017 ABD yapımı aksiyon filmi Şantaj, bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, Şantaj filminin oyunuları kimlerdir ve filmin konusu nedir? İşte Şantaj filmi ile ilgili bilgiler...

Şantaj filmi konusu nedir, ve oyuncuları kimler? Şantaj filmi neyi anlatıyor?

Phil Volken’in yönettiği ‘Şantaj’, filminin oyuncu kadrosunda; Eion Bailey, Bethany Joy Lenz, Barkhad Abdi ve Danny Glover gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise; Phil Volken yazdı.

Yönetmen: Phil Volken

Oyuncular: Eion Bailey, Bethany Joy Lenz, Barkhad Abdi

Tür: Dram, Macera, Suç

Ülke: A.B.D. / 2017

Doktor Kevin Riley (Elon Bailey), eşi Julie (Bethany Joy Lenz) ve oğlu Andy ile Bahamalar'ın cennet gibi adalarında tatile çıkmıştır. Her şeyin harika başladığı tatil, kiraladıkları bir tekneyle terkedilmiş bir adaya gidip, teknenin bozulması ve yiyecekleri olmadan adada mahsur kalmalarıyla kabusa döner. Onları bulan balıkçı Miguel (Barkhad Abdi) Kevin'ın karısı ve çocuğunu alıkoyarak yüklü bir miktar fidye ister. Sağlık durumu kötüye giden eşi ve çocuğunu kurtatabilmek için Kevin'ın çok az zamanı vardır.

26 Mart 2022 Cumartesi
STAR, 20:00

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV yayın akışı 26 Mart 2022 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV yayın akışı 26 Mart Cumartesi!
Survivor Elif Instagram paylaşımları! 2022 Survivor yarışmasından ayrılan Elif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı ne?
TELEVİZYON Survivor Elif Instagram paylaşımları!
Survivor Elif ne oldu, sakatlığı nedir? 2022 Survivor Elif neden yarışmadan ayrıldı? Survivor Elif diskalifiye sebebi...
TELEVİZYON Survivor Elif ne oldu, sakatlığı nedir?
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor diskalifiye olan yarışmacı belli oldu! Survivor kim diskalifiye oldu ve hangi yarışmacı gitti? Barış mı Elif mi diskalifiye edildi?
TELEVİZYON Survivor'da diskalifye şoku
KONSEYDE ŞOK | Survivor kim elendi, kim diskalifiye oldu? 25 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYON Survivor eleme adayları
Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Mart 2022 dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
TELEVİZYON Dünün reyting şampiyonu belli oldu!
Survivor Elif elendi mi, Elif'e ne oldu? Survivor Elif Gören kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
TELEVİZYON Survivor Elif elendi mi?
Gelinim Mutfakta kim elendi? AÇIKLANDI! 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYON Gelinim Mutfakta haftanın birincisi...
Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 25 Mart 2022 bu haftaki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kazanan yarışmacı açıklandı!
TELEVİZYON Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Aşk Mantık İntikam bitiyor mu, final mi yapacak? Aşk Mantık İntikam hayranlarını üzecek final haberi! İşte final tarihi
TELEVİZYON Aşk Mantık İntikam hayranlarını üzecek haber!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.