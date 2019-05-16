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Sara hastası olduğu belirtildi! Mimar havuzda boğuldu!

DHA

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir üniversitenin havuzuna yüzmek için arkadaşıyla birlikte giden mimar Serdar Ölmez, bir süre sonra havuzda yüzme eğitimi alan çocuklar tarafından bulundu. Müdahalede bulunulan genç mimar ambulansta hayata veda etti. Ölmez'in epilepsi (sara) hastalığı olduğu öğrenildi

mimar havuzda boğuldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde, dün saat 20.30 sıralarında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin havuzunda akılalmaz bir olay yaşandı. Mimar Serdar Ölmez, iki arkadaşıyla birlikte yüzmek için geldiği havuzda, eğitim alan çocuklar tarafından suda hareketsiz halde görüldü. Ölmez'in bir arkadaşı ve havuzdaki yüzme eğitmeni, suya atlayarak Ölmez'i havuzdan çıkardı. Yüzme eğitimi alan çocuklardan birinin doktor olan babası, Ölmez'e kalp masajı yapıp, suni teneffüs uyguladı ve bir yandan da yuttuğu suyu çıkarmaya çalıştı.

YOLDA HAYATA VEDA ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Ölmez, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Serdar Ölmez'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ölmez'in epilepsi (sara) hastalığı olduğu öğrenildi.

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YORUMLAR

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