        Şarampole uçtu, alkol testini reddeti! | En son haberler

        Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Aracın arka koltuğunda içki kutuları bulunan ve alkolmetre testini reddeden sürücüye 150 bin TL para cezası kesildi

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 10:17
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Aracın arka koltuğunda içki kutuları bulunan ve alkolmetre testini reddeden sürücüye, 150 bin TL para cezası kesildi.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sabri K. (53) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

        Kamyonet sürücüsü hafif yaralanırken, kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sabri K., alkolmetre testini reddetti ve ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Buradaki tedavisi tamamlanan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sürücüye alkolmete testini reddetmekten 150 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Kazada hasar gören ve arka koltuğunda içki kutuları bulunan kamyonet, çekici ile otoparka çekildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        3 kişinin öldüğü trafikte yol kavgasının görüntüsü ortaya çıktı

        Antalya'nın Serik ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada 25 yaşındaki Ahmet Bayar'ın, silahıyla 35 yaşındaki Emre Savran, 34 yaşındaki Bilgin Korkut ve 49 yaşındaki Oğuz Avcı'yı vurarak öldürdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. (DHA)

