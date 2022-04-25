Sarı kantaron yağının faydaları 0:00 / 0:00

Kantaron bitkisinden elde edilen kantaron yağı sağlık için oldukça şifalıdır. Hem sarı hem de kırmızı renkte bulunan kantaron bitkisi mideden solunum yollarına, saç bakımından cilt sağlığına kadar pek çok farklı alanda olumlu etkiler göstermektedir. Sarı kantaron yağı ise halk arasında daha çok bilinir. Özellikle son dönemlerde sarı kantaron yağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirildiği için kişilerin bu yağa ilgisi daha da artmaya başlamıştır. İşte kantaron yağı neye iyi gelir sorusunun cevapları.

Sarı Kantaron Yağı Faydaları

Sarı kantaron yağı cilt sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Cilt lekelerinin azalmasını sağlar.

Vücutta meydana gelen kanamaların durdurulması için kullanılır.

Sarı kantaron yağı antiseptik bir yağ olduğu için mikroplara karşı savaşır. Enfeksiyon oluşumunu engeller.

Ciltte yaşa bağlı meydana gelen kırışıklıkların önüne geçer.

Sarı kantaron yağı vücut ağrılarına da iyi gelir.

Bebeklerde pişik sorunları için kullanılır.

Güneş yanıkları ve lekelerinin tedavisinde kullanılabilir.

Saç bakımında kepeklenmeyi öneler, saça canlılık verir, dökülmelerin azalmasında etkilidir.

Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavi sürecini kolaylaştırır.

Baş ağrısı çekenler ve migren sorunu olanlar kullanılır.

Mide hastalıklarına iyi gelir.

Doğal bir balgam söktürücüdür.

Menopoz dönemlerindeki belirtileri hafifletmeye yardımcı olur.

Ruhsal sıkıntılara iyi gelir, rahatlama sağlar.

Doğal antidepresan olarak adlandırılır.

Ağız içi yaralar ve uçukların tedavisinde iyileştirici özelliği bulunur.

Sarı Kantaron Yağı Zararları

Her doğal yağda olduğu gibi sarı kantaron yağının da bazı yan etkileri meydana gelebilir. Herkeste gerçekleşmemesi ile birlikte özellikle alerjen hassasiyeti olan kişiler de bazı olumsuz durumlar meydana gelebilir. Fazla kullanımın olumsuz durumlara etkili olduğu sarı kantaron yağının yan etkileri arasında kızarıklık, mide bulantısı, kabızlık, ağızda kuruluk meydana gelebilir. Ciltte ve saçta fazla kullanımında ise yağlanmaya yol açar.

Sarı Kantaron Yağı Nasıl Kullanılır?

Kantaron yağı farklı şekillerde kullanılabilir. Bunlardan biri cilde direkt olarak sürülmesidir. Yanıklarda, kesiklerde, sivilce ve güneş yanıklarda parmak ucuyla ya da pamuk yardımı ile sürülebilir. Ancak sarı kantaron yağı sürüldükten sonra güneşe çıkılmaması noktasında hassasiyet gösterilmelidir.

Bunun yanı sıra sarı kantaron yağından bir ya da iki damla suyun içine damlatılarak da tüketilebilir. Burada günde 1 bardak sarı kantaronlu su içmenin ötesine gidilmemelidir. Sarı kantaron yağı saç bakımında da saç uçlarına yayılıp 1 saat bekletildikten sonra yıkanarak kullanılır.

Sarı Kantaron Yağı İçilir Mi?

Sarı kantaron yağı ile ilgili merak edilen konulardan biri de direkt içilip içilemeyeceğiz. Sarı kantaron yağı içilebilen yağlar arasında yer alır ancak saf hali ile ağza damlatılması önerilmez. Sarı kantaron yağını ağız yolu ile almak isterseniz su ile karıştırdıktan sonra içebilirsiniz. Bunun için bir bardak ılık su içerisinde en fazla 1 çay kaşığı olacak şekilde sarı kantaron yağını döküp içebilirsiniz. Bu kullanım ile mide, bağırsak ve sindirim sistemi için olumlu etkiler görebilirsiniz.