Sarı Kantaron Yağının Bilinmeyen Faydaları- Sarı Kantaron Yağı Ne İşe Yarar, Faydaları Neler?

Birçok insan tarafından alternatif tıp alanında sıklıkla kullanılan bir bitkisel yağdır. Kantaron yağı kantaron bitkisinin çiçek ve yapraklarından elde edilir ve uzun yıllardır cilt, saç, sindirim sistemi ve daha pek çok tıbbi alanda kullanılan bir bitkisel ilaç olarak kullanılır. Şifalı özellikleri nedeniyle tercih edilen sarı kantaron yağı yara iyileştirici özellikleri ile öne çıkar.

SARI KANTARON YAĞI FAYDALARI Sarı kantaron yağı özellikle cilt üzerinde olmak üzere sayısız faydası ile öne çıkar. Cilt sağlığının yanı sıra sindirim sistemi üzerinde de etkili olduğu bilinen sarı kantaron yağı faydaları aşağıda sıralanmıştır; REKLAM Güneş yanıklarının iyileşmesini sağlar.

Ciltteki morlukları iyileştirir.

Cildin nemlenmesini sağlar.

Yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini destekler.

Cildin güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.

Zehirli hayvan ısırıklarına iyi gelir.

Depresyon belirtilerini hafifletir.

Kaygıyı azaltıcı etkiye sahiptir.

Viral enfeksiyonların tedavisinde doğal bir ilaç olarak kullanılabilir.

Mide rahatsızlıkları, migren, siyatik ve baş ağrısına iyi gelebilir.

Menopoza bağlı belirtileri azaltır.

Mevsimsel duygu durum bozukluğu yaşayan bireylerde kaygının azaltılmasını sağlar.

Saçlara uygulanması halinde saçların daha parlak görünmesini sağlar ve saçları nemlendirir. SARI KANTARON YAĞI ZARARLARI

Sarı kantaron yağının güvenli bitkilerden biri olduğu bilinir. Ancak nadir de olsa yan etkilere neden olabilir. Sarı kantaron yağının bilinen yan etkileri arasında huzursuzluk hissi, yorgunluk hissi, mide bulantısı ve ciltte kızarıklık olduğu bilinir. Bu nedenle sarı kantaron yağı zararları için aşırı tüketim kaynaklı denilebilir.

SARI KANTARON YAĞI NASIL KULLANILIR? Pek çok kişi, “Sarı kantaron yağı nasıl kullanılır?” sorusunun yanıtını öğrenmek ister. Sarı kantaron yağı cilt rahatsızlıklarının tedavisi amacıyla topikal olarak kullanılır. Sarı kantaron yağı ciltte bulunan yaraların iyileşmesi, egzama, deri enfeksiyonları ve çeşitli cilt rahatsızlıklarının tedavisi amacıyla topikal olarak uygulanır. Düzenli olarak kullanılan sarı kantaron yağının hastalıkların hastalıkların tedavisi ve önlenmesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu bilinir. Bunun yanı sıra sarı kantaron yağı içilerek de kullanılabilir. Sarı kantaron yağı şişkinlik, gaz sancıları ve kabızlık için etkili olabilen bir bitkisel yağ olarak bilinir. Ancak sarı kantaron yağı kullanırken bireyin kullandığı diğer ilaçlar ile etkileşime girebileceği unutmamalıdır. Bu nedenle sarı kantaron yağı kullanırken dikkatli olunması gerekir. Sarı kantaron yağı saç bakımında da kullanılabilir.

REKLAM Saçı yıkamadan 30 dakika önce saç derisine birkaç dakika boyunca nazik bir şekilde masaj yaparak uygulanan sarı kantaron yağı sonrasında saçtan arındırılmalıdır. Bütün bunların yanı sıra sarı kantaron yağının kullanımında bireyin cildinde reaksiyonlar oluşuyorsa, ağrı ve karıncalanma hissi yaralarda iyileşme olmaması gibi bir takım yan etkiler görülüyorsa bir doktora danışılması gerekir.

SARI KANTARON YAĞI NELERE İYİ GELİR? Peki sarı kantaron yağı nelere iyi gelir? Anti-inflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri ile öne çıkan bir bitkisel yağ olarak bilinen sarı kantaron yağı cilt sağlığı ve sinir sistemi fonksiyonları gibi çeşitli alanlarda olan fayları ile geleneksel tıpta yer edinmiştir. Sarı kantaron yağının güneş yanıkları ve cilt yüzeyinde yer alan yüzeysel morluklar üzerinde etkili olduğu bilinir.

Bunun yanı sıra sarı kantaron yağı ülser gibi mide bağırsak sorunlarında da etkili olduğu bilinen bir bitkisel yağdır. Ayrıca sarı kantaron yağı kilo vermek isteyen kişiler tarafından da tercih edilir. Sarı kantaron yağı kilo vermeye yardımcı olan ve idrar söktürücü özellikleri nedeniyle de kullanılan bir bitkisel yağdır. Sarı kantaron yağının bağırsak sorunları iyi geldiği ve kabızlığı gidermede etkili olduğu bilinir.