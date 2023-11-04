Sarıkamış ve Kağızman ilçeleri güz renklerine büründü

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Güz renklerini fotoğraflamanın mutluluk verdiğini ifade eden Solmaz, "Sarıkamış ormanlarında huş ağaçlarının da varlığı güzel kareler çekmemize sebep oluyor. İsterim ki doğaseverler, fotoğrafseverler, bu günleri ve bu anları karelemek isteyenler Sarıkamış'a gelsinler" dedi.